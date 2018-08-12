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الحكومة الأردنية: انتشال 3 جثث لإرهابيين فى موقع عملية المداهمة بالسلط

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:26 ص
الحكومة الأردنية: انتشال 3 جثث لإرهابيين فى موقع عملية المداهمة بالسلط الشرطة الأردنية ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)
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أعلنت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أنّ عمليّات البحث والتفتيش أسفرت عن انتشال ثلاث جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة بمدينة السلط بمحافظة البلقاء (تبعد حوالى 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان).

وقالت غنيمات - فى بيان اليوم الأحد، إنه تمّ ضبط أسلحة اتوماتيكيّة بحوزة الإرهابيين، مؤكدة أن العملية الأمنية لا تزال مستمرّة.

وتنفذ قوة مشتركة من الأجهزة الأمنيّة الأردنية عملية مداهمة، لا تزال مستمرة حتى الآن، فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط بعد الاشتباه بتورّطها فى حادثة الفحيص الإرهابيّة والتى أسفرت عن استشهاد رجل أمن أردنى وإصابة آخرين؛ من بينهم مدنيون.

وتم إلقاء القبض على 5 إرهابيين منذ بدء لعملية.

 


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