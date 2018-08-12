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الأحد، 12 أغسطس 2018 09:39 م
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الجيش اللبنانى يتسلم دفعة رابعة من عربات القتال المدرعة الأمريكية

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:10 م
الجيش اللبنانى يتسلم دفعة رابعة من عربات القتال المدرعة الأمريكية عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت /أ ش أ/
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تسلم الجيش اللبنانى، اليوم الدفعة الرابعة من آليات القتال المدرعة من نوع (برادلي) وعددها 8 مدرعات مع الجزئيات العائدة لها، وذلك فى إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، فى ضوء شراكة استراتيجية بين البلدين تستهدف تعزيز قدرات الجيش اللبنانى ورفع كفاءته القتالية، خاصة فى ظل الحرب ضد الإرهاب والنزاعات الإقليمية التى تحيط بلبنان.

وأجرى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أواخر شهر يونيو الماضي، تضمنت مباحثات لتعزيز أوجه التنسيق بين جيشى البلدين، وكذلك لقاءات مع أعضاء لجنة المساعدات العسكرية، والمسئولين الأمريكيين ذوى الصلة بعملية المراجعة لبرنامج المساعدات العسكرية، وحصل على تأكيدات بعدم تغيير برنامج المساعدات المقدم إلى الجيش اللبنانى وأنه لن تطاله عمليات التقنين التى قررها الكونجرس فى شأن المساعدات الخارجية.

 


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