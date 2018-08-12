الجيش اللبنانى: القبض على فلسطينيين اثنين تبادلا إطلاق النار داخل مخيم لاجئين

بيروت (أ ش أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبنانى، عن إلقاء القبض على فلسطينيين اثنين من سكان مخيم (المية ومية) للاجئين الفلسطينيين بمدينة (صيدا) اللبنانية بعد قيامهما بتبادل إطلاق النيران فى اشتباك مسلح داخل المخيم على نحو تسبب فى حدوث حالة من الاضطراب والذعر.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم - أن عملية ضبط الفلسطينيين مرتكبى الحادث تمت نتيجة المتابعة والتنسيق من قبل مديرية المخابرات مع الفصائل الفلسطينية داخل مخيم (المية ومية) ، وأن التحقيقات معهما بدأت بإشراف القضاء المختص.

وكان المتهمان الفلسطينيان قد تبادلا إطلاق الأعيرة النارية باستخدام أسلحة آلية (رشاشات) بسبب خلافات سابقة فيما بينهما تصاعدت حدتها فى الآونة الأخيرة، كما سمع دوى إطلاق قذائف صاروخية تم استخدامها خلال الاشتباك.