الجوازات السعودية: أكثر من مليون و300 ألف حاج وصلوا للمملكة حتى أمس

الرياض (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانىء السعودية، الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس السبت بلغ مليونا و302 ألف و192 حاجا، بزيادة بلغت 69 ألفا و192 حاجاً، عن عدد القادمين خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة 6% تقريبا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية- فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و219 ألفا و725 حاجاً، وعن طريق البر 67 ألفا و799 حاجاً، وعبر البحر 14 ألفا و668 حاجاً.