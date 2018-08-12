التعليم يعلن تدريب معلمات رياض الأطفال على النظام الجديد فى أسيوط

كتب محمود طه حسين

أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تدريب مدربى معلمات الصفوف الأولى بمحافظة أسيوط على نظام التعليم الجديد 2.0 وجارى تدريب المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه يشارك فى التدريب 148 متدربا يتلقون التدريب بالقاهرة ليقوموا بتدريب معلمى الصفوف الأولى.

وذلك بحضور ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولى، وصلاح فتحى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

ومن جهته أكد عبد العزيز أن التدريب يشمل تعريف معلمى رياض الأطفال برؤية التعليم 2.0، والمهارات الحياتية، والقيم التى يكتسبها طفل الروضة، وسمات الأطفال ومحتوى المنهج متعدد التخصصات، ومقدمة إلى اللغة العربية ومهاراتها، وكذا منهج الرياضيات فى ضوء الرؤية الجديدة، واستخدام الموارد الرقمية، وتشجيع التواصل من خلال مجتمع الممارسة، وكيفية التخطيط للدرس عن طريق مجموعة من المدربين الخبراء الذين تلقوا تدريبا كاملا على نظام التعليم الجديد، والذى بدأ بالقاهرة فى الفترة من 29 يوليو إلى 1 أغسطس 2018، ثم تم توزيعهم على جميع المحافظات ليقوموا بنشر التدريب لمدربين أوائل على مجموعتين فى الفترة من 4- 7 أغسطس، 9- 12 أغسطس، والذين بدورهم سوف يقومون بنشر التدريب لعدد (30.000) معلم رياض أطفال تمثل جميع المدارس التى بها رياض أطفال بالمحافظات المختلفة فى الفترة من 14- 19 أغسطس على مجموعتين، ومدة تدريب كل مجموعة 3 أيام، ليقوم بعد ذلك معلمات رياض الأطفال بتطبيق محتوى التدريب بفصول رياض الأطفال بدءا من أول سبتمبر 2018 .

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم مناقشة المتدربات عن آرائهن فى التطوير وخاصة فى مرحلة رياض الأطفال، ووجه عبد العزيز الشكر والتقدير للمعلمات المتميزات لحسن الاستجابة، والمناقشات الفعالة البناءة من أجل خلق جيل واعد مختلف، مبدع، ومبتكر، ويتقن لغة الحوار.

ومن الجدير بالذكر أن التدريب لاقى ترحيبا شديدا من المعلمات المشاركات حيث أنهن أكدن استفادتهن من التدريب، والنظام الجديد للتعليم بمرحلة رياض الأطفال، وطالبن بتكرار مثل هذه التدريبات خاصة فى ظل التطويرالمتجدد لنظم التعليم.