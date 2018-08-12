التربية الرياضية تفتتح دورة تخطيط وتقنين الأحمال التدريبية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية دورة تخطيط وتقنين الأحمال التدريبية التى تقام لأول مرة بمحافظة المنوفية ويشارك فيها نخبة من أعلام التخصص وأصحاب المراجع العلمية الأساسية فى المجال الرياضى.

أشاد رئيس الجامعة فى كلمته بالأنشطة الى تقدمها كلية التربية الرياضية برغم حداثة إنشائها، ولكنها فى فترة قصيرة إستطاعت تقديم الكثير للمجتمع، وإنشاء أكاديمية رياضية على أرضها حيث يقوم طلاب الكلية بتدريب الصغار فى مختلف الأنشطة الرياضية، و إفتتاح فعاليات دورة تخطيط وتقنين الأحمال التدريبية والتى تهدف بشكل عام إلى إكساب الرياضى خبرة جديدة فى مختلف المهارات الأساسية، وتنمية جوانب إعداد الرياضى والإرتقاء بمستواه باستخدام الأسس العلمية الصحيحة وعلى يد متخصصين.

وأكد رئيس الجامعة على أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية أهم عناصر الأخلاق فى الرياضة، وللرياضى معايير أخلاقية يجب أن يتحلى بها وأهمية ضبط النفس وإحترام الخصم، وزرع هذه الأخلاقيات الرياضية داخل الطلاب لأنها الهدف الأساسى والأسمى من ممارسة الرياضة، متمنيا نجاح الدورة وتحقيق أهدافها فى تقديم خدمة مجتمعية تسهم فى تطوير الرياضة على كافة المستويات.

رحب الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية بضيوف الكلية وأعلام الأحمال التدريبية والمدربين، مؤكدا أن مركز الخدمة العامة بالكلية يهدف إلى المساهمة فى تطوير المجال الرياضى فى جميع الأنشطة الرياضية ويهدف إلى محاربة الآفة الموجودة بالمراكز الخارجية الغير متخصصة والتى تعمل من أجل الربح المادى فقط، لذا كان على الكلية مسئولية خدمة المجتمع وإتاحة الأنشطة الرياضية للجميع على أيدى المتخصصين وبأسعار رمزية.

وأشار غريب إلى أن الدورة يشارك بها 49 مدرب وطالب فى مختلف الألعاب الرياضية "كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، جمباز، كاراتيه، باليه، تنس أرضى، تنس طاولة".

وأضاف الدكتور أحمد الفاروق مدير مركز الخدمة العامة بالكلية أن الدورة يحاضر بها الدكاترة: أبو العلا عبد الفتاح أستاذ فسيولوجيا الرياضة، على البيك أستاذ التدريب الرياضى، أحمد إبراهيم أستاذ تدريب الكاراتيه والألعاب الفردية، إسماعيل أبو زيد أستاذ الميكانيكا الحيوية، أحمد ماهر أستاذ ألعاب القوى، صلاح نجا أستاذ التدريب الرياضى، سعيد عبد الرشيد أستاذ الميكانيكا الحيوية، مصطفى عطوة أستاذ ألعاب القوى.