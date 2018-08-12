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التحفظ على 950 طلقة نارية ضبطت بحوزة عاطلين وعرضهم على المعمل الجنائى

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:00 ص
التحفظ على 950 طلقة نارية ضبطت بحوزة عاطلين وعرضهم على المعمل الجنائى كمية من الرصاص - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على 950 طلقة نارية تم ضبطها بحوزة عاطلين للاتجار بها بالبدرشين، وأمرت بعرضهم على المعمل الجنائى، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، وأمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة.

 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالذخيرة غير المرخصة بالبدرشين، وضبط بحوزتهما 950 طلقة آلية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين إلى تورط " وليد.ج.ع" و" هانى.ص"، عاطلين بالاتجار بالذخيرة غير المرخصة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والنقيب أحمد فايز من ضبطهما وبحوزتهما 950 طلقة آلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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