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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:34 م
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اعرف أماكن تقديم خدمة التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية × 6 معلومات

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:00 م
اعرف أماكن تقديم خدمة التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية × 6 معلومات التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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يرصد "اليوم السابع"، مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية الذين ينطلق تنسيق رغباتهم صباح غد الإثنين ويستمر حتى يوم الأحد 19 أغسطس الجارى.

1- يتم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

2- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

3- موقع التنسيق الإلكترونى متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

4- ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم فى المرحلة.

5- لا بد من إدخال قائمة الرغبات كاملة وليس الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.

6- متاح للطالب التعديل على رغباته طوال أيام المرحلة حتى إغلاق باب التنسيق لهم.


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