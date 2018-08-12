اعرف أماكن تقديم خدمة التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية × 6 معلومات

يرصد "اليوم السابع"، مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية الذين ينطلق تنسيق رغباتهم صباح غد الإثنين ويستمر حتى يوم الأحد 19 أغسطس الجارى.
1- يتم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
2- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.
3- موقع التنسيق الإلكترونى متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
4- ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم فى المرحلة.
5- لا بد من إدخال قائمة الرغبات كاملة وليس الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.
6- متاح للطالب التعديل على رغباته طوال أيام المرحلة حتى إغلاق باب التنسيق لهم.
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