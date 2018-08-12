اضبط مخالفة.. سرقة الأبواب الحديدية بمقابر أهالى الشموت ببنها

سادت حالة من الغضب بين أبناء قرية الشموت مركز بنها، بسبب كثرة حوادث السرقة التى ظهرت فى الآونة الأخيرة وتعدد الحيل والأساليب، حيث اكتشفوا سرقة البوابات والأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر، وانتهاك حرمة الموتى فى واقعة تشيب لها الرأس.

وقال رضا إسماعيل من أبناء القرية: تم سرقة ما يقرب من 50 باب حديد من المقابر فى أيام متتالية، وعلى الرغم من وجود غفير بتلك المقابر، وبسؤاله باعتباره المسؤول عن الحراسة، أفاد أنه موظف من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر وهو غير مسؤول عن ما يحدث بعد ذلك.

وأكد أنه أبلغ الجهات المسؤولة عن عمل دورية تمر على المقابر لحماية الممتلكات ولكن دون جدوى.

وطالب أهالى القرية من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والجهات المسؤولة بعمل سور يحاط بالمقابر لحمايتها، حيث إنها مفتوحة من جميع الجهات.