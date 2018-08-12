استنفار أمنى بسوهاج استعداد لزيارة الرئيس لافتتاح متحف المحافظة القومى

كتب محمود عبد الراضى

عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءاتها فى محافظة سوهاج، استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها لافتتاح "متحف سوهاج القومى".

ودفعت الأجهزة الأمنية بتشكيلات للأمن المركزى وضباط العمليات الخاصة، فضلاً عن تمشيط الطرق والمحاور الرئيسية بواسطة ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية والأجهزة الحديثة قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية.

ومن ناحيته، أجرى قطاع الأمن الوطنى عدة حملات أمنية بالمنطقة استهدفت العديد من المناطق خاصة الشقق المفروشة.

وبدوره، شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة قبل الزيارة المرتقبة، استهدفت الهاربين من الأحكام القضائية وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة، والخارجين عن القانون.

ووضع مرور سوهاج خطة مرورية تضمن تنظيم حركة المرور، خاصة على المحاور والطرق الرئيسية، أثناء وقت الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية.

وشهدت المحافظة وجود عدد من الأكمنة الثابتة فضلاً عن وجود أقوال أمنية متحركة لربط الأكمنة الثابتة بعضها ببعض، وتحريك دوريات بصفة مستمرة لضبط الأداء الأمنى.

ومن جانبه، قاد اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج عدة جولات ميدانية فى الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، حيث التقى بالخدمات الأمنية فى الشوارع وشدد على اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه، وأهمية احترام قيم وحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعدما عقد مدير أمن سوهاج عدة اجتماعات، لتأمين الزيارة المرتقبة، شارك فيها عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، بحثوا فيها خطط تأمين زيارة الرئيس، وشددوا على الانتشار الشرطى فى الشوارع، وتفعيل منظومات كاميرات المراقبة بشكل كبير.

وحرص عدد من المواطنين على الالتقاء بمدير أمن سوهاج وتقديم الشكر له، بسبب الانتشار الأمنى الجيد فى كافة ربوع المحافظة ما حقق الأمن للجميع.

وبدورهم، حرص الأهالى على وضع لافتات تحمل معانى الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوفه فى سوهاج، وتقديم الشكر لرئيس الجمهورية بسبب الجهود المبذولة فى سبيل التنمية.

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس الخاص بالمتحف فى عام 1981 ميلادية، حيث تبلغ مساحة المتحف المخصصة لإنشائه 8700 متر مربع تقريبا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمتحف 72 مليون جنيها تقريبا، وبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف 1000 قطعة أثرية.