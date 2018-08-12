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ارتفاع كبير فى الكميات المستوردة من الذرة خلال النصف الأول من 2018

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:00 ص
ارتفاع كبير فى الكميات المستوردة من الذرة خلال النصف الأول من 2018 الذرة - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة الأسواق العالمية والبورصات السلعية أن واردات الذرة بالسوق المحلى المصرى ارتفعت خلال النصف الأول من 2018، بزيادة نحو 1.193 مليون طن عن العام الماضى لنفس الفترة بإجمالى قدره 4.935 مليون طن فى عام، كان من المفترض طبقاً لما يمر به السوق المصرى من تقلبات أن تنخفض واردات الذرة هذا العام.

فبلغ متوسط الواردات شهرياً بنحو 822 ألف طن شهريا بفارق 199 ألف طن شهريا، عن متوسط الواردات الشهرية العام الماضى أى بزيادة نحو 32% وبالرغم من أن متوسط أسعار الذرة الأرجنتينى خلال النصف الأول من العام بلغت 3930 جنيها للطن، وهو نفس سعر الطن للعام الماضى لنفس الفترة نجد أيضاً نفس الوضع لسعر طن الذرة الأوكرانى والذى بلغ متوسط سعره خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 3730 جنيها للطن وهو تقريباً نفس سعر الطن العام الماضى فى نفس الفترة، وبالطبع استهلاك الذرة خلال النصف الأول من العام الحالى لم يرتفع بنفس القدر الذى ارتفع به الكميات المستوردة عن العام الماضى بل ظل مستقر.


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