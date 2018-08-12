إنقاذ حياة سائق تريلا من الموت بمستشفى نويبع المركزى بعد انقلاب سيارته

جنوب سيناء- فايزة مرسال

نجح الفريق الطبى بمستشفى نويبع المركزى بقيادة الدكتور سليمان القماش أستاذ ورئيس قسم جراحة اﻷورام بكلية طب جامعة قناة السويس، فى إجراء جراحة استكشاف بالبطن لوقف نزيف داخلى وإصلاح تهتكات بمنطقة المثانه والكلى اليمنى مع المحافظة عليها لسائق تريلا إثر تعرضه لحادث انقلاب بشاحنة محملة بمواد غذائية.

و وصل السائق لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في غيبوبة تامة إثر تعرضة لحادث انقلاب بمنحنى الصعدة بمنطقة نويبع، وبتوقيع الكشف الطبى وعمل الفحوصات الطبية العادية والتلفزيونية تبين وجود نزيف داخلى شديد مع تهتكات شديدة بالمثانة والكلي اليمني، وقرر الفريق الطبي علي الفور إجراء جراحة استكشاف بالبطن، حيث نجح الفريق الطبى بوقف النزيف وإصلاح تهتك المثانه وإصلاح تهتك الكلية اليمنى مع المحافظة عليها والمريض بحالة جيدة ويخضع للعلاج .

الجدير بالذكر أن هذا التطور النوعي الذي تشهده مستشفيات المحافظة من إجراء جراحات جديدة ومتطورة تجري ﻷول مرة يرجع الي دعم المنظومة الصحية علي مستوي المحافظة بعدة بروتوكولات تعاون مع كليات طب بشرى بجامعة الزقازيق واﻷزهر وقناة السويس وعين شمس وطب القاهرة باﻹضافة إالى معهد القلب