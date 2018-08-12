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إنطلاق مسيرة شبابية احتفالا باليوم العالمى للشباب ببورسعيد

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:07 ص
إنطلاق مسيرة شبابية احتفالا باليوم العالمى للشباب ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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انطلقت منذ قليل من أمام مبنى محافظة بورسعيد مسيرة شبابية احتفالا باليوم العالمي الشباب التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 
وتضم المسيرة عددا من الشباب والفتيات ولفيف من قيادات الشباب والرياضة، بينما ردد الشباب من خلال المسيرة الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر مضيا نحو التنمية.
 
وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الاحتفال باليوم العالمى للشباب يؤكد أن الشباب عماد كل أمة وأساسها لأنهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور ونبض الحياة فى عروق الوطن وكوادر المستقبل نحو التنمية الشاملة وسواعد الأمة.
 

 


 


 


 


 


 


 
 
 

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