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إرهابيون يسلمون أنفسهم للسلطات الجزائرية جنوبى البلاد

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:04 م
إرهابيون يسلمون أنفسهم للسلطات الجزائرية جنوبى البلاد الشرطة الجزائرية- أرشيفية
أ ش أ
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سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم، اليوم الأحد، للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية (تمنراست) أقصى جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الجزائرى سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست.

وأوضح البيان أن الإرهابيين الثلاثة هم برزقى أحمد الذى انضم للجماعات الإرهابية سنة 2009، وسيود حمزة المكنى أبو يوسف الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 وزواويد مصطفى المكنى أبو عبدالرحمن الذى انضم للجماعات الإرهابية سنة 2014.

وأشار إلى أنه تم ضبط ثلاث بنادق آلية من طراز كلاشينكوف و3 خزن للذخيرة ، مؤكدا أن هذه النتائج النوعية تعكس نجاح استراتيجية القيادة العليا للجيش الجزائرى الوطنى الشعبى من خلال مختلف المساعى والمبادرات للقضاء على الإرهاب.

 

 


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