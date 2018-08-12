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إحلال وتجديد 52 مدرسة بالغربية للحاق ببداية العام الدراسى الجديد

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:21 ص
إحلال وتجديد 52 مدرسة بالغربية للحاق ببداية العام الدراسى الجديد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية تتحرك فى إطار سعى الوزارة بالتعاون مع محافظ الغربية لإحلال النظام التعليمى الجديد، والذى سيشمل بدء الدراسة فى 1 سبتمبر لكى جى 1، 2 والصف الأول الابتدائى، وانطلاقها فى 22 سبتمبر لجميع الصفوف مضيفا أنه تم البدء فى  تدريب المعلمين لصفوف كى جى 1، 2 والصف الأول الابتدائى فى الإدارات التعليمية، وتم البدء فى قاعتين بمركز تدريب المديرية لـ 60 متدرب وسيتم الانتهاء منها قبل انطلاق الدراسة.
 
وأضاف أن الكتب الدراسية تصل للمديرية تباعا من مخازن الوزارة، حيث يتم تسليمها للمدارس لكى يكون الكتاب فى يد الطالب بداية من أول أيام العام الدراسى.
 
وأشار أن هناك تعاقدا بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات لتوصيل كابلات فايبر للمدارس الثانوية لإدخال الانترنت بسرعة فائقة لحين وصول أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، موضحا أن هناك برامج تدريبية لمعلمى الصف الأول الثانوية على استخدام التابلت، مبينا أن التطوير فى نظام التعليم سيحدث طفرة فى التعليم بالمدارس، مطالبا بتعاون أولياء الأمور مع المدرسة والمديرية.
 
وأكد الشناوى عايد أن هناك 52 مدرسة ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد 2018 /2019 منها 14مدرسة توسع و4 مدارس إحلال كلى و13مدرسة إحلال جزئى و21 مدرسة إنشاء جديد، وتحديث وتطوير ديوان إدارة كفر الزيات، وذلك لتقليل الكثافات بالمدارس وانتظام العملية التعليمية.
 
 

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