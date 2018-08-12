أربعة قيادات إدارية بجامعة الزقازيق يؤدون القسم الوظيفى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أدى اليوم، أربعة قيادات إدارية بجامعة الزقازيق حلف القسم الوظيفى، أمام الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة، بعد صدور قرارات تعيينهم رسمياً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الحليم شاكر أمين عام الجامعة وهشام غنيم مدير عام التنظيم والإدارة .

وقال رئيس الجامعة، أن هذا التقليد يأتى تطبيقا للمادة رقم 19 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتى تنص على أداء القيادات التنفيذية من مديرى العموم القسم الوظيفى، حيث يقسموا على احترام الدستور والقانون والإخلاص فى العمل، ومحاربة الفساد والعمل لصالح وخدمة الوطن، وأن يحافظوا على المال العام، وأن يؤدوا واجباتهم الوظيفية بنزاهة وشفافية، وبروح فريق العمل على الوجه الأكمل لخدمة الشعب .

وقد أدى اليمن كل من هشام محمد هاشم مدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص، ومحمد محفوظ عبد القادر مدير عام المشتريات والمخازن ، و مرفت أحمد عيد مدير عام كلية الصيدلة ، وماجدة محمد ربيع مدير عام كلية التجارة .