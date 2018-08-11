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8440 طالبا بالثانوية العامة يبدأون امتحان الدور الثانى فى اللغة العربية

السبت، 11 أغسطس 2018 09:00 ص
8440 طالبا بالثانوية العامة يبدأون امتحان الدور الثانى فى اللغة العربية طلاب ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إجمالى الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى مادة اللغة العربية 8440 طالبا وطالبة، كما يؤدى فى الفترة الثانية من اللجنة اليوم السبت 2604 طلاب وطالبة فى مادة التربية الدينية الإسلامية، و832 فى مادة التربية الدينية المسيحية.
 
 
وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع رؤساء لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، والتأكد من وصول أسئلة الامتحانات فى موعدها المحدد لها دون تأخير.
 
وبدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى اليوم السبت وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى بإجمالى 9 أيام يؤدى فيها الطلاب الاختبارات.
 
 
 

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