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5 خدمات تقدمها محافظة شمال سيناء لأهالى الشيخ زويد ورفح.. تعرف عليها

السبت، 11 أغسطس 2018 07:20 ص
5 خدمات تقدمها محافظة شمال سيناء لأهالى الشيخ زويد ورفح.. تعرف عليها محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء، تقديمها 5 خدمات أساسية لأهالى الشيخ زويد ورفح المضارين من احداث سيناء من يقيمون فى مناطقهم ومن انتقلوا للمعيشة بالمحافظة الاخرى ومن انتقل لمحافظات اخرى  وهى :

 

١ - تخصيص وحدات سكنية للمنقولين من مدينتى الشيخ زويد ورفح والمقيمين بمدينة العريش، على أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجازية للوحدات السكنية.

 

٢ - توفير عدد 1400 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة العريش، لإقامة المنقولين من الشيخ زويد ورفح، بالمجان، مع دفع مبلغ 100 جنيه شهريًا كرسوم الإنارة والمياه ومختلف الخدمات الأخرى.

 

٣ - قيام لجنة بالمرور على المنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين فى المحافظات الأخرى ، وقامت اللجنة بالوقوف على المشاكل والمعوقات التى تعترض المواطنين فى أماكن إقامتهم الجديدة، وتيسير حصولهم على الخدمات فى مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة والإسكان والتموين.

 

٤ - قيام اللجنة الفرعية للإغاثة  بدعم المضارين جراء الحرب على الإرهاب وصرف الإعانات المقررة.

 

٥ - رفع قيمة الإعانة الشهرية لكل أسرة من 800 جنيه إلى 1000 جنيه إعتبارًا من شهر يوليو الماضي، وكذلك رفع قيمة المعاشات الضمانية والتأمينية للمضارين ليصل إلى 1000 جنيه شهريًا.


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