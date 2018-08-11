5 خدمات تقدمها محافظة شمال سيناء لأهالى الشيخ زويد ورفح.. تعرف عليها

أعلنت محافظة شمال سيناء، تقديمها 5 خدمات أساسية لأهالى الشيخ زويد ورفح المضارين من احداث سيناء من يقيمون فى مناطقهم ومن انتقلوا للمعيشة بالمحافظة الاخرى ومن انتقل لمحافظات اخرى وهى :
١ - تخصيص وحدات سكنية للمنقولين من مدينتى الشيخ زويد ورفح والمقيمين بمدينة العريش، على أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجازية للوحدات السكنية.
٢ - توفير عدد 1400 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة العريش، لإقامة المنقولين من الشيخ زويد ورفح، بالمجان، مع دفع مبلغ 100 جنيه شهريًا كرسوم الإنارة والمياه ومختلف الخدمات الأخرى.
٣ - قيام لجنة بالمرور على المنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين فى المحافظات الأخرى ، وقامت اللجنة بالوقوف على المشاكل والمعوقات التى تعترض المواطنين فى أماكن إقامتهم الجديدة، وتيسير حصولهم على الخدمات فى مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة والإسكان والتموين.
٤ - قيام اللجنة الفرعية للإغاثة بدعم المضارين جراء الحرب على الإرهاب وصرف الإعانات المقررة.
٥ - رفع قيمة الإعانة الشهرية لكل أسرة من 800 جنيه إلى 1000 جنيه إعتبارًا من شهر يوليو الماضي، وكذلك رفع قيمة المعاشات الضمانية والتأمينية للمضارين ليصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
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