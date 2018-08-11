484 طالبا ثانوية عامة يؤدون أمتحانات الدور الثانى "عربى ودين" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أدى اليوم بمحافظة سوهاج داخل 12 لجنة إمتحان طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة الغربية، وذلك بــ 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات محافظة سوهاج، وسط استعدادات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية تنفيذا للبروتوكول الموقع بيت التربية والتعليم ومدير أمن سوهاج.

حيث أشارت غرفة العمليات أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان بمادة اللغة العربية اليوم 328 طالبا فترة أولى بينما يؤدى 156 طالب وطالبة الامتحان بمادة التربية الدينية وأن إجمالى عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان بالدور الثانى على مستوى المحافظة بلغ حوالى 5382 طالب وطالبة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قال فى تصريحات صحفية أن امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى سوف تُعقد اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين 20 أغسطس الجارى، حيث تعقد امتحانات الدور الثانى فى 311 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، أن هناك 105 لجان سير بقطاع القاهرة، إضافة إلى 59 لجنة بقطاع الاسكندرية و75 لجنة سير بقطاع أسيوط و72 لجنة سير بقطاع المنصورة، موضحا تم اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتسلموا لجان السير منذ الخميس الماضى وتم إعداد كشوف المناداة الخاصة بالطلاب وأيضا المراقبين.

وأعلن حجازى أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان اليوم السبت فى مادة اللغة العربية وصل إلى 8440 طالب وطالبة، كما سيؤدى 2604 طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة التربية الدينية الإسلامية، و832 طالبا وطالبة فى مادة التربية الدينية المسيحية، مشدد على أنه لا توجد أجازات أثناء سير أعمال الامتحانات إلا أيام الجمعة وتستمر أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المعلنة بجدول الامتحان المعتمد وهى من 11 حتى 20 أغسطس الجارى حتى وإن وافق يوم 20 وقفة عيد الأضحى.