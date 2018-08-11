450 جريحا فى تظاهرة ضد الحكومة فى رومانيا

أ ف ب

اعلنت الشرطة الرومانية السبت ان أكثر من 450 شخصا جرحوا ، واعتقل نحو 30 آخرين خلال تظاهرة ضد الحكومة اليسارية تخللتها أعمال عنف مساء الجمعة فى بوخارست ، وقالت مصادر طبية إن عددا من الجرحى تمت معالجتهم بعد تنشقهم غاز الفلفل والغازات المسيلة للدموع التى استخدمتها قوات الأمن بكثافة، لكن آخرين يعانون من كدمات ، وبين المصابين حوالى 30 شرطيا نقل 11 منهم الى مستشفيات.

وبعدما انتقدت المعارضة اليمينية تدخل الشرطة باستخدام القوة، اكدت الشرطة انها "تحركت بشكل تدريجى وبتكافؤ"، ردا على أعمال عنف قام بها عشرات من مثيرى الشغب ، وكان حوالى 80 ألف رومانى بينهم آلاف من المغتربين الذين عادوا خصيصا إلى بلدهم يرافقهم عدد من ابنائهم، تجمعوا فى ساحة النصر لإدانة "فساد" الحكومة.

وحاول عشرات منهم اقتحام الطوق الذى ضربته الشرطة وقاموا برشق قوات الامن بالحجارة وزجاجات المياه ، وردت قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع ثم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.