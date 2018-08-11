video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

450 جريحا فى تظاهرة ضد الحكومة فى رومانيا

السبت، 11 أغسطس 2018 03:14 م
450 جريحا فى تظاهرة ضد الحكومة فى رومانيا مظاهرات رومانيا
أ ف ب
إضافة تعليق

اعلنت الشرطة الرومانية السبت ان أكثر من 450 شخصا جرحوا ، واعتقل نحو 30 آخرين خلال تظاهرة ضد الحكومة اليسارية تخللتها أعمال عنف مساء الجمعة فى بوخارست ، وقالت مصادر طبية إن عددا من الجرحى تمت معالجتهم بعد تنشقهم غاز الفلفل والغازات المسيلة للدموع التى استخدمتها قوات الأمن بكثافة، لكن آخرين يعانون من كدمات ، وبين المصابين حوالى 30 شرطيا نقل 11 منهم الى مستشفيات.

وبعدما انتقدت المعارضة اليمينية تدخل الشرطة باستخدام القوة، اكدت الشرطة انها "تحركت بشكل تدريجى وبتكافؤ"، ردا على أعمال عنف قام بها عشرات من مثيرى الشغب ، وكان حوالى 80 ألف رومانى بينهم آلاف من المغتربين الذين عادوا خصيصا إلى بلدهم يرافقهم عدد من ابنائهم، تجمعوا فى ساحة النصر لإدانة "فساد" الحكومة.

وحاول عشرات منهم اقتحام الطوق الذى ضربته الشرطة وقاموا برشق قوات الامن بالحجارة وزجاجات المياه ، وردت قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع ثم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. كر وفر فى مظاهرات تطالب باستقالة حكومة رومانيا.. فرق الإطفاء الإسبانية تسيطر على حريق دمر 3200 هكتار.. ناسا تنشر صورا توضيحية لأول تجربة لملامسة مسبار للشمس.. صاعقة برق تضيئ سماء هايتى

صور.. مظاهرات فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

رومانيا

ساحة النصر

المتظاهرين




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة