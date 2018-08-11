video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

20 مليون جنيه لتجهيز وصيانة مبان بمدينة جامعة سوهاج

السبت، 11 أغسطس 2018 11:12 م
20 مليون جنيه لتجهيز وصيانة مبان بمدينة جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول
إضافة تعليق
أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه جار البدء فى تجهيز مبنى الأنشطة الطلابية والخدمات بجوار الحرم الجامعى القديم وذلك بتكلفة اجمالية تقدر ب 15مليون و600 الف جنيه، على مساحة 1500متر مربع، مضيفاً أنه سوف يتم البدء فى أعمال التشطيبات لواجهات المبنى لتجهيزه كاستراحات خاصة للجامعة، حيث سيتم تشطيب المبنى من الداخل أيضاً وتزويده بعدد 2 أسانسير، وتستغرق أعمال التشطيبات 12 شهرا.
 
 
كما ذكر الدكتور أحمد عزيز أنه فى إطار الاهتمام بالخدمة التعليمية وتوفير سبل الراحة لطالبات المدن الجامعية، جار البدء فى صيانة وترميمات مبنى “ب“ بالمدينة الجامعية للطالبات، وذلك بتكلفة 5 ملايين و215 ألف جنيه، سيتم الانتهاء من صيانته خلال التسعة أشهر القادمة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برنامج تدرببى لفريق super education team بجامعه سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

اخبار الجامعة

مدن جامعية

انشطة طلابية




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة