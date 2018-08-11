20 مليون جنيه لتجهيز وصيانة مبان بمدينة جامعة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه جار البدء فى تجهيز مبنى الأنشطة الطلابية والخدمات بجوار الحرم الجامعى القديم وذلك بتكلفة اجمالية تقدر ب 15مليون و600 الف جنيه، على مساحة 1500متر مربع، مضيفاً أنه سوف يتم البدء فى أعمال التشطيبات لواجهات المبنى لتجهيزه كاستراحات خاصة للجامعة، حيث سيتم تشطيب المبنى من الداخل أيضاً وتزويده بعدد 2 أسانسير، وتستغرق أعمال التشطيبات 12 شهرا.

كما ذكر الدكتور أحمد عزيز أنه فى إطار الاهتمام بالخدمة التعليمية وتوفير سبل الراحة لطالبات المدن الجامعية، جار البدء فى صيانة وترميمات مبنى “ب“ بالمدينة الجامعية للطالبات، وذلك بتكلفة 5 ملايين و215 ألف جنيه، سيتم الانتهاء من صيانته خلال التسعة أشهر القادمة.