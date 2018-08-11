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السبت، 11 أغسطس 2018 05:47 م
خالد صلاح
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ولاية كيرالا الهندية تعلن حالة التأهب بعد مصرع 34 شخصا بسبب الفيضانات

السبت، 11 أغسطس 2018 05:06 م
ولاية كيرالا الهندية تعلن حالة التأهب بعد مصرع 34 شخصا بسبب الفيضانات فيضانات - أرشيفية
كوتشى (رويترز)
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قال مسؤولون اليوم السبت، إن أكثر من نصف مقاطعات ولاية كيرالا الواقعة فى جنوب الهند أعلنت حالة التأهب بعد ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات الجارفة بالولاية إلى 34.

ودمرت أمطار موسمية وانهيارات أرضية، تتزامن مع موسم الأمطار بالهند الذي يبدأ في يونيو حزيران وينتهي في سبتمبر، مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى ولاية كيرالا وبذلت السلطات جهودا مضنية لإجلاء السكان.

وقالت غرفة التحكم التابعة لهيئة مواجهة الكوارث بولاية كيرالا إن الفيضانات دمرت محاصيل مزروعة على مساحة 2547.66 فدان ودفعت نحو 31 ألف شخص للاحتماء فى مخيمات إنقاذ.

وقال مسؤول كبير بالهيئة إن السلطات أعلنت حالة التأهب فى 8 مقاطعات بالولاية المكونة من 14 مقاطعة.

وفي وقت سابق قال مسؤول حكومى آخر لرويترز إن الأمطار دمرت محاصيل بقيمة 3.42 مليار روبية (49.65 مليون دولار) على مساحة 66283.5 فدان منذ بدء هطولها يوم 29 مايو.

وقال بي.إتش كوريان رئيس هيئة مواجهة الكوارث فى كيرالا إن الأمطار خفت حدتها.

وأضاف "مع ذلك سنظل فى حالة تأهب واستعداد حتى يوم 15 أغسطس".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول الأمطار بغزارة حتى يوم 15 أغسطس آب كما حذرت من فيضانات فى المناطق الساحلية المنخفضة.

 


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