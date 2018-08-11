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وصول رئيس حى الهرم و3 آخرين فى قضية الرشوة إلى المحكمة لحضور جلسة التجديد

السبت، 11 أغسطس 2018 11:59 ص
وصول رئيس حى الهرم و3 آخرين فى قضية الرشوة إلى المحكمة لحضور جلسة التجديد اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
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وصل منذ قليل، اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة واستغلال النفوذ والاخلال بواجبات وظيفته، و3 متهمين بعرض رشوة مالية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لنظر أمر تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات.
 
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرار بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.
 
وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.
 
وواجهت النيابة العامة المتهم بنتائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما أنكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطع التبرير.
 
وأكدت التحقيقات أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن 3 شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
 
وتابعت، أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.
 
 

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