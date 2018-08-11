وزير النقل: مليار و400 ألف جنيه تكلفة مشروعات النقل بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على نقلة نوعية و طفرة فى مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الوزارة نفذت حزمة من مشروعات النقل جاءت بتكلفة مليار و 400 ألف جنيه.

وأوضح أن مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، شاملا الطريق وما به من كباري، وإنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين للمرحلة الأولى جاء بتكلفة 274 مليون جنيه، والمرحلة الثانية حتى سيدى كرير بطول 5 كم بتكلفة 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ كوبرى برج العرب العلوى بتكلفة 500 مليون جنيه والذى سيتم تشغيله تجريبيا قبل عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أن مشروع المحور التنموى لمدينة برج العرب قد تم تنفيذ 70 % من الأعمال الخاصة به مشيرا إلى أنه سيساهم فى الربط بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى ومدينة برج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرورالمتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

وأكد على أن مدينة برج العرب سوف تشهد نقلة حضارية قريبا مع مد خط شكة حديد إلى برج الغرب بالاضافة إلى محور التعمير الذى قلص المسافة إلى مدينة برج العرب فى أقل من ربع ساعة.