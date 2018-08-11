وزير الصناعة يمد العمل بقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح المستورد 9أشهر

كتب ــ إسلام سعيد

فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية للسوق المحلى بمواصفات قياسية عالمية وجودة عالية، أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة إضافية قدرها 9 اشهر إعتباراً من 3/7/2018 للقرار الوزارى الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة

وأوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذا القرار يأتى تلبية للطلب الذى تلقته الوزارة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزارى رقم 1166 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبى بحبوب القمح المستوردة، لافتاً إلى أن القرار يعكس سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزارى المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى عن 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد .

يذكر أن مواصفات الأيزو العالمية نصت على ألا تزيد نسبة الرطوبة فى القمح عن 15.5% كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على أن لا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% وأتاحت لكل بلد أن يحدد نسبة الرطوبة التى تتلائم مع ظروفه فى حدود تلك النسب .