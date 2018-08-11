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وزير الرى السابق عن "قناطر أسيوط": تحمل تاريخ جديد لمصر ولها بعد سياحى

السبت، 11 أغسطس 2018 06:56 م
وزير الرى السابق عن "قناطر أسيوط": تحمل تاريخ جديد لمصر ولها بعد سياحى حسام المغازى
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور حسام المغازى، وزير الرى السابق، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناطر أسيوط الجديدة غدًا بمثابة تاريخ جديد لمصر، موضحًا أن قناطر أسيوط الجديدة ستخدم خمس محافظات، وسيكون لها دور فى التنمية المستدامة بمجال توليد الكهرباء.

وقال "المغازى" فى مداخلة تلفزيونية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قناطر أسيوط القديمة عمرها الافتراضى انتهى والجديدة ستخدم 20% من مساحة مصر، وتكلفتها 6 مليارات جنيه نصفها منحة من الخارج، موضحًا أن القناطر الجديدة ستوفر طاقة نظيفة تخدم محافظات الصعيد، وسيكون لها بعد سياحى أيضا.


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