وزير التعليم الأسبق فى تكريم أوائل طلاب الجمهورية: التفوق لا يولد لكنه يصنع

أكد جمال العربى، وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه خلال توليه الوزارة فى الفترة الماضية ساهم فى صنع جيل متفوق من الطلاب دفع الجيل الحالى إلى الاحتذاء به والعمل على استكمال منهج التفوق العلمى، مشيرا إلى أن تكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة القليوبية من قبل المحافظ، ليس تكريما للطلاب بل تكريما للجهود المبذولة من أولياء الأمور.

وأضاف "العربى"، خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة القليوبية، أن التفوق لا يولد لكنه يصنع بالتعب والكد والاجتهاد وتوفير بيئة سليمة لنموه وسط أسرة ومجتمع يعى قيمة الرأى والحوار البناء، مشيرا إلى أن التفوق هو حصاد ما تم زراعته من قبل.

يذكر أنه تم تدشين حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور جمال العربى وزير التعليم الأسبق، والدكتور صلاح حسب الله متحدث البرلمان، ونواب المحافظة، والدكتور طه عجلان، وكيل تعليم القليوبية.