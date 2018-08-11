وزير الإعلام اللبنانى: تشكيل الحكومة يسير بشكل إيجابى

(أ ش أ)

أكد وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشي، أن الأمور تسير بشكل إيجابى فى شأن تشكيل الحكومة فى لبنان، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برى يبذل من جانبه جهودا لمساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، فى حل العقد التى تقف أمام ولادة الحكومة.

وقال الرياشى – فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذى عقده اليوم مع نبيه برى بمقر إقامة الأخير بعين التينة – إن اللقاء مع رئيس المجلس النيابى كان ممتازا حيث تم تناول شأن الحكومة والعقد أمام إنجاز التشكيل الحكومي.

وأشار وزير الإعلام إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يقوم بذات الدور، حيث يقدم التسهيلات "إلى الحدود القصوى" أمام رئيس الحكومة المكلف، لافتا إلى أنه تبقى بعض العقبات أمام تشكيل الحكومة التى يتسبب فيها البعض من القوى السياسية.

وأضاف: "يجب على هذا البعض أن يتواضع فى مطالبه أطروحاته بشأن تشكيل الحكومة، ويعرف أن وحدة المعايير هى كل متكامل لا تنطبق على سواه من دونه، بل عليه وقبل سواه".. فى إشارة واضحة إلى التيار الوطنى الحر الذى يطالب بضعف الحصة الوزارية لـ"القوات" استنادا إلى عملية احتساب أحجام الكتل النيابية.

من ناحية أخرى، يلتقى الوزير ملحم الرياشى مساء اليوم برئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى فى مقر إقامة الأخير ببيت الوسط، للتباحث والنقاش فى شأن التشكيل الحكومي.

وكان سعد الحريرى قد دعا رئيس مجلس النواب نبيه برى للتدخل والمعاونة فى حل الأزمات التى تقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة، حيث لا تزال أزمات التأليف على حالها منذ أن تم تكليف الحريرى بالتشكيل فى 24 مايو الماضي.

ويتمسك التيار الوطنى الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، بأن يكون معيار تشكيل الحكومة الجديدة مستندا إلى نتائج الانتخابات النيابية التى أجريت مطلع شهر مايو الماضي، باعتبار أن تكتل لبنان القوى برئاسة باسيل يمثل الكتلة النيابية الأكبر فى البرلمان.

وفى المقابل فإن حزب القوات اللبنانية يصر على إعمال مضمون تفاهم معراب، المبرم فى يناير 2016 ، والذى يمثل اتفاق المصالحة وينص على تقاسم الحصص الوزارية بين التيار والقوات مقابل تأييد الأخير وصول العماد ميشال عون لمنصب رئيس الجمهورية.