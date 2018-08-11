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هل الحج واجب على الجميع؟.. تعرف على شروط صحة أداء الفريضة ووجوبها

السبت، 11 أغسطس 2018 09:00 ص
هل الحج واجب على الجميع؟.. تعرف على شروط صحة أداء الفريضة ووجوبها حجاج يعتلون مرتفع الرحمة بجبل عرفة
كتب – إسماعيل رفعت
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تهوى النفوس إلى زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة من قبل الجميع، لكن للفريضة شروط لصحة أدائها، وقد تجب على البعض ولا تجب على الآخرين، تعرف على الشروط.

1 - الإسلام، فيجب أن يكون الشخص مسلماً، فالكافر غير مطالب بالحج. 

2 - العقل، فالعقل شرط التكليف بالعبادات، فالمجنون غير مطالب بالحج أيضاً.

3 - البلوغ، فلا يجب الحجّ على الصبى، لأنه ليس بمكلّف شرعاً به.

4 - الحرية، فالعبد المملوك غير مطالب بالحج؛ لأنه مستغرق فى خدمة مالكه.

5 - الاستطاعة المالية، فالقرآن الكريم خصّ المخاطبين بالحجّ، بالمستطيع منهم؛ أى أن يكون الحاجّ لديه القدرة على النفقة ذهاباً وإياباً.

6 - الاستطاعة البدنية، بأن يكون بدنه سليماً من الأمراض والعاهات، التى تعوق من أدائه للحج.

7 - تحقق الأمن، أى الأمن على المال والنفس، ووجود المحرم للنساء.

8 - ألا تكون المرأة فى العدّة.

9 - الميقات الزمانى، أى أن يطلب الحج في أشهر الحج (شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة).

10 - الميقات المكانى، فهناك أماكن حدّدها الشارع ليؤدى المسلم أركان الحج؛ فمثلاً؛ الوقوف بعرفة يكون فى أرض عرفة، والطواف بالكعبة يكون حول الكعبة.


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