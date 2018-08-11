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هلال ذو الحجة يولد فى سماء مصر اليوم.. وعيد الأضحى 21 أغسطس

السبت، 11 أغسطس 2018 12:32 ص
هلال ذو الحجة يولد فى سماء مصر اليوم.. وعيد الأضحى 21 أغسطس هلال - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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يولد اليوم بسماء القاهرة فلكيا، هلال شهر ذو الحجة وذلك بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 11:58 ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحسابات الفلكية كشفت أن هلال الشهر الجديد من المقرر أن يبقى فى سماء مكة المكرمة 12 دقيقة وفى القاهرة لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس، وفى محافظات مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 13 و14 دقيقة، أما فى العواصم والمدن الإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ 21 دقيقة ، بينما يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس ذلك اليوم فى جاكرتا بأندونيسيا.

وأضاف أنه بذلك سيكون غدا الأحد هو غرة الشهر الهجرى الجديد، وتكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى  يوم الثلاثاء21 أغسطس.

 


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