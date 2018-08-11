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ننشر حركة تنقلات مديري الإدارات والتعليمية والوكلاء بكفر الشيخ

السبت، 11 أغسطس 2018 09:51 م
ننشر حركة تنقلات مديري الإدارات والتعليمية والوكلاء بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر ،محافظ كفر الشيخ،اجراء حركة تغييرات لمديري الإدارات التعليمية ، ولوكلاء الإدارات التعليمية الـ 13 التي تضمهم محافظة كفر الشيخ ، بعد أن عرضتها الدكتورة بثيينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتغيير الدماء بالإدارات التعليمية .
 
وأعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة حركة التغييرات والتنقلات خلال اجتماع عقدته ، مساء اليوم السبت ، بمركز التطوير التكنولوجي بحضور هناء شهاب، وكيل المديرية،ووفاء عبدالله ،المدير العام التنفيذى، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وسلامة الويشى ،مديرعام التعليم العام، وصلاح فهمى، مدير عام مكتب وكيل الوزارة. وجميع مديرى الإدارات التعليمية.
 
وشملت حركة التنقلات تكليف هاله النواصرة ،لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ،والدكتور علاء جودة مدير لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ،وأحمد إبراهيم ريحان، لإدارة البرلس ،ومحمود الرويني ،لإدارة بيلا ،وعبد المنعم شعبان ،للحامول ،والسيد إسماعيل، للرياض ،وخيرت محيي، لسيدي سالم، والسيد الشافعي ،لبلطيم ،ومجدي الورداني، لسيدي غازي ،ومصطفى مرعي، لدسوق ،ومحمد شتا ،لقلين ،وأحمد بركات ،لفوه ، وعلي شيحا ،لمطوبس .
 
وشملت حركة التنقلات والتغيرات وكلاء مديري الإدارات التعليمية، عصام اللبيشي وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية،وعبداللطيف غريب ،لدسوق ،وعماد الملاح لسيدي سالم،والسعيد طنطاوي لقلين،وخالد قنديل لفوه، وعبدالعزيز جوده لمطوبس،وهناء نويجي لغرب كفر الشيخ، وخالد إبراهيم عباس للرياض،وحمدين البغدادي لبلطيم، ويسري الشرقاوي للحامول، وفتحي لاشين لبيلا، وإصلاح درغام للبرلس، وأحمد صابر الطرابلي لسيدي غازي .
 
 
 
 

 


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