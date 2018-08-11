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ننشر اسم وبيانات انتحارى مسطرد بعد إحباط محاولته تفجير الكنيسة

السبت، 11 أغسطس 2018 03:47 م
ننشر اسم وبيانات انتحارى مسطرد بعد إحباط محاولته تفجير الكنيسة انتحارى مسطرد
كتب دينا الحسينى
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كشفت مصادر أمنية عن بيانات الإرهابى الذى حاول تفجير كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد.

وقالت المصادر لليوم السابع، أن الانتحارى يدعى "عمر محمد مصطفى"، مواليد عام 1989، يقيم بمنطقة مصر الجديدة، ويحمل كارنيه شركة بترول - اتضح أنه مزور - ، ويرتدى زي عمال الشركة

وأضافت المصادر أن هذه المعلومات تم التوصل إليها من خلال بطاقة الرقم القومى التى كان يحملها الانتحارى داخل حافظة أوراقه الشخصية، بالإضافة إلى العثور على بطاقة العمل الخاصة به " كارنيه شركة البترول"  .

كما تم إرسال كل هذه الأوراق إلى الطب الشرعى للكشف عنها، وأخذ عينة منها لفحصها.

 

 


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