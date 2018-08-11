video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقل سوق "الخميس" من طريق شوشة بسمالوط بالمنيا

السبت، 11 أغسطس 2018 12:56 م
نقل سوق "الخميس" من طريق شوشة بسمالوط بالمنيا سوق الخميس
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا عن نقل سوق يوم الخميس، بالوحدة المحلية بقرية شوشة من الطريق العام بشوشة إلى الطريق المؤدى لقرية الطيبة أمام الجمعية الزراعية بشوشة.

قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية شوشة إنه تم نقل السوق حرصا على سلامة المرور بطريق شوشة، باتجاه الصحراوى الغربي، ومنعا للتعدى على الطريق العام من قبل الباعة الجائلين.

وأضاف أن الأهالى وقائدى السيارات رحبوا بالقرار، حيث ساهم فى تخفيف حدة الزحام واحداث سيولة مرورية كبيرة فى الطريق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يوقع بروتوكول غدا لتطوير مدينة العمال بحى جنوب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ المنيا

اخبار المنيا

الطريق الصحراوى الغربى




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة