نائب رئيس الوزراء اللبنانى: لابد من تشكيل حكومة شراكة وتكامل بين الجميع

بيروت (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة اللبنانى غسان حاصبانى، أهمية أن يتم تشكيل الحكومة فى ظل شراكة حقيقية وتكامل وتوازن إيجابى، سواء بالنسبة للتمثيل المسيحى أو الطوائف الأخرى، معربا عن أمله فى أن تسفر المشاورات المكثفة التى جرت على مدى الأيام القليلة الماضية عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال الوزير "حاصبانى" – فى مقابلة تلفزيونية مع قناة إم تى فى اللبنانية اليوم – إن المشاورات فى تشكيل الحكومة، استؤنفت بعد توقف، وأصبح هناك نقاشات وطروحات وحركة إيجابية.

وأوضح أنه فى ما يتعلق بإعطاء حزب القوات اللبنانية حقيبة وزارية سيادية فى الحكومة الجديدة، فإن الأمر لا يزال محل نقاش ولم يتم حسمه حتى الآن، ولا توجد طروحات نهائية أو مواقف غير قابلة للنقاش بين الفرقاء الأساسيين الذين ستتشكل منهم الحكومة، مؤكدا أن إعطاء الحزب حقيبة سيادية مطروح كموضوع أساسى فى تشكيل الحكومة، بينما تفاصيل الحقائب الأخرى التى يفترض أن يحصل عليها "القوات اللبنانية" ما تزال فى طور المناقشات.

وأضاف أن وضع أى طرف لممانعة أو حظر على منح "القوات اللبنانية" أى حقيبة سيادية، يعرقل مسار تشكيل الحكومة بصورة أكبر، مشيرا إلى أنه حينما يستمع للطروحات التى يقول بها البعض بعدم منح أى حقيبة سيادية "للقوات" يستشعر أن هناك توجها لتأخير ولادة الحكومة أو عرقلتها أو وجود رغبة لعدم إشراك من يجب إشراكه.

وأشار إلى أن حزب القوات اللبنانية لم يتخل عن منصب نائب رئيس الوزراء، لأن هذا الموقع ليس مقصورا بصفة حصرية على أحد أو جهة، موضحا أن "القوات" بانتظار الحصول في المقابل على حقائب وزارية تعوض ترك هذا المنصب.

وأكد أن الدستور والأعراف والتقاليد لم يرد بها ما يفرض أن يختار رئيس الجمهورية من يشغل منصب نائب رئيس الحكومة، كما أن المنصب ليس حصريا بيد أحد بعينه، مشيرا إلى أن هذا الموقع يتحدد بحسب تكوين الحكومة وما يتم الاتفاق عليه.

واعتبر أن وجود الفرقاء المسيحيين الذين يمثلون عددا كبيرا من الشرائح المسيحية فى المجتمع اللبنانى داخل الحكومة، بالتكامل والتضافر فى ما بينهم، إنما يعزز العهد (رئاسة الجمهورية) والدور المسيحى الإيجابى فى الشراكة مع كافة الطوائف الأخرى.