video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقدسيون يواصلون فعالياتهم التطوعية بمقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار الأقصى

السبت، 11 أغسطس 2018 02:09 م
مقدسيون يواصلون فعالياتهم التطوعية بمقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار الأقصى المسجد الأقصى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

واصل نشطاء مقدسيون من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اليوم السبت، فعالياتهم التطوعية بمقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقى.

وقالت مصادر فلسطينية: إن الفعاليات شملت تنظيف المزيد من ساحات المقبرة، والترميم والإصلاحات.

وتعد "باب الرحمة" أقدم المقابر الإسلامية ليس فى القدس وحسب إنما فى عموم فلسطين وفيها دُفن الصحابى شداد بن أوس والصحابى عبادة بن الصامت فضلا عن آلاف الشهداء والأولياء وأبناء المدينة المقدسة.

وكان الاحتلال الإسرائيلى قد استولى على جزء مهم من المقبرة لصالح مشاريع تهويدية، وشرع منذ شهر رمضان الماضى بوضع سور حديدى حول المنطقة المُصادرة فى وقت صعّد فيه المستوطنون من استهدافهم للمقبرة بأداء صلوات وشعائر تلمودية فيها الأمر الذي دفع المقدسيين إلى الاستمرار فى العمل بالمقبرة وتوفير التواجد فيها للحفاظ عليها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القنصل الإسرائيلى بنيويورك ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنات يقتحمن مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى

المسجد الاقصى

اخبار المسجد الاقصى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة