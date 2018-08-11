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السبت، 11 أغسطس 2018 12:58 م
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مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة على أيدى مسلحين فى محافظة صلاح الدين العراقية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:43 م
مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة على أيدى مسلحين فى محافظة صلاح الدين العراقية انفجار فى العراق- أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين العراقية، أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا على أيدى مسلحين مجهولين فى قضاء بيجى شمال بغداد.

ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم السبت، عن المصدر قوله  إن خمسة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا على أيدى مسلحين مجهولين فى قرية البوجوارى بضواحى مدينة بيجى الشمالية الشرقية، موضحا أن المسلحين هاجموا منزل العائلة وقتلوا بأسلحة رشاشة شقيقين بالغين واقتادوا 3 آخرين وقتلوهم خارج سياج المنزل.

ومن ناحية أخرى، ذكر بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد اليوم أنه تم القبض على ثلاثة إرهابيين ضمن منـاطق (الدورة، الأعظمية، جسر ديالى، الوردية) وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

 

 


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