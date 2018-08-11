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السبت، 11 أغسطس 2018 11:45 م
خالد صلاح
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مقتل 3 من أفراد الشرطة الباكستانية فى هجوم إرهابى بمدينة "جيلجت"

السبت، 11 أغسطس 2018 11:05 م
مقتل 3 من أفراد الشرطة الباكستانية فى هجوم إرهابى بمدينة "جيلجت" العنف فى باكستان - أرشيفية
(أ ش أ)
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لقى 3 من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم، اليوم السبت، إثر هجوم إرهابى استهدف نقطة تفتيش تقع على بعد نحو 45 كيلومترا من مدينة "جيلجت" الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن قوات الشرطة ردت على المهاجمين ، وقتلت اثنين منهم ، فيما أصيب اثنان آخران من قوات الشرطة خلال الهجوم الإرهابي.

وأضافت القناة أن قوات الشرطة المحلية قامت أيضا بتطويق المناطق المحيطة بموقع الهجوم، والذى شارك فيه نحو 10 من العناصر الإرهابية.

ولم تعلن أية جهة -حتى الآن- مسئوليتها عن هذا الهجوم.

 


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الشرطة الباكستانية

هجوم إرهابى

جيلجت

باكستان




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