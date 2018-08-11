مقتل 3 من أفراد الشرطة الباكستانية فى هجوم إرهابى بمدينة "جيلجت"

(أ ش أ)

لقى 3 من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم، اليوم السبت، إثر هجوم إرهابى استهدف نقطة تفتيش تقع على بعد نحو 45 كيلومترا من مدينة "جيلجت" الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن قوات الشرطة ردت على المهاجمين ، وقتلت اثنين منهم ، فيما أصيب اثنان آخران من قوات الشرطة خلال الهجوم الإرهابي.

وأضافت القناة أن قوات الشرطة المحلية قامت أيضا بتطويق المناطق المحيطة بموقع الهجوم، والذى شارك فيه نحو 10 من العناصر الإرهابية.

ولم تعلن أية جهة -حتى الآن- مسئوليتها عن هذا الهجوم.