"مصر للطيران" تسير اليوم 21 رحلة لنقل 4480 حاجا

كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

تواصل مصر للطيران، تسيير جسرها الجوى، لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة، من مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر أن تسير الشركة 21 رحلة، تقلع 11 منها إلى جدة، بواقع 9 رحلات من مطار القاهرة، ورحلة من مطار الأقصر، وأخرى من مطار شرم الشيخ، و10 رحلات إلى المدينة المنورة، تقلع جميعها من مطار القاهرة.

ومن المقرر، أن يغادر على متن هذه الرحلات، 4480 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والمنوفية وكفرالشيخ، وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والأقصر، وبعثة وزارتى الداخلية والصحة، والمقاولون العرب حجاج السياحة وباماكو، وترانزيت لندن وميلانو وباريس واكرا ولاجوس وامستردام وتورنتو وڤيينا وأثينا وبروكسل وچنيڤ بالإضافة إلى رحلات العمل.