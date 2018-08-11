مصرع 7 أشخاص فى الكونغو الديمقراطية فى هجوم لمتمردين

(أ ش أ)

لقى سبعة مدنيين مصرعهم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء اعتداء نفذه متمردون يشتبه أنهم تابعون (لتحالف القوى الديمقراطية) المسلح.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن المدير الإدارى لمنطقة بيني، الواقعة شمال شرق البلاد، دونات كيبوانا، قوله اليوم السبت إن المتمردين شنوا هذا الهجوم خلال وقت متأخر من الليل بمنطقة تبعد نحو 40 كيلومترًا من المنطقة التى يديرها، مشيرا إلى التهديدات التى تجعل السكان المحليين يفرون من هذه الحوادث، ما يعيق الجهود الرامية لاحتواء تفشى الحمى النزفية الفيروسية (إيبولا) فى المناطق القريبة والذى أودى بحياة 11 شخصًا حتى الآن.

من جانبهم، قال مسئولون يعملون فى مجال الصحة العالمية إنهم يعملون على مكافحة تفشى هذا الفيروس فى منطقة تعتبر أساسًا منطقة حرب، وتشهد وجود مجموعات مسلحة متعددة، بالإضافة إلى نزوح نحو مليون شخص جراء هذه الاعتداءات.