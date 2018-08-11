مصرع 37 شخصا فى انزلاقات للتربة جنوب غرب الهند

نيودلهى (أ ف ب)

قضى 37 شخصا وشرد 37 الفا جراء انزلاقات للتربة وفيضانات نتجت من الامطار الموسمية في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند، وفق ما افادت السلطات السبت.

وتتعرض الولاية التي تشكل مقصدا للسياح كل عام لامطار موسمية غزيرة، لكنها بلغت شدة غير مسبوقة هذا العام.

وقال منسق إقليمى لفرانس برس، إن النازحين "نقلوا الى 350 مركز استقبال في كل انحاء الولاية".

وشارك الجيش في عمليات الانقاذ في كيرالا بعدما أجبرت الامطار التي استمرت يومين السلطات على فتح صمامات 27 خزانا للتخلص من فائض المياه، علما بأن صمام احد تلك الخزانات لم يفتح منذ 26 عاما.

وكتب رئيس الحكومة الاقليمية بيناياري فيجايان على تويتر ان "ولايتنا تواجه تدميرا غير مسبوق"، لافتا الى "خسائر كبيرة فى الأرواح وتعرض مئات المنازل لتدمير كامل"، مع اشادته بعمل المسعفين الذين اتوا من كل انحاء الهند.

وزار اكثر من مليون سائح كيرالا العام الفائت وفق احصاءات رسمية.