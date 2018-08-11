مصرع وإصابة 5 من أفراد الشرطة الباكستانية فى هجوم على نقطة تفتيش شمال البلاد

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لقى ثلاثة من أفراد الشرطة الباكستانية مصرعهم وأصيب اثنان آخران فى هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش بالقرب منطقة غلغت-بلتستان الإدارية الواقع بأقصى شمال البلاد.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت - إن ما بين 8 إلى 10 مسلحين هاجموا نقطة تفتيش فى منطقة مانجى التى تبعد 45 كيلومترا عن منطقة غلغت-بلتستان.

وأضافت الشرطة أنها قتلت مسلحين اثنين فى تبادل لإطلاق النار، مشيرة إلى أنها تم نقل المصابين من أفراد الشرطة إلى المستشفى، كما فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وأطلقت عملية للبحث عن المهاجمين.