مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل فرت هاربة وتوكتوك بالطريق الإقليمى أشمون الباجور أمام نزلة قرية شما دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الإقليمى أشمون الباجور أمام نزلة قرية شما دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل مجهولة فرت هاربة وتوك توك بدون لوحات قيادة " ف .ي. ا" 17 سنة، طالب ومقيم قرية سمادون دائرة المركز ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالتوك توك من الخلف.

أسفر عن الحادث وفاة قائد التوك توك متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة وخروج المخ بالكامل، وإصابة مرافقه "م .ف. ر" 16 سنة، طالب ومقيم قرية سمادون دائرة المركز بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام.

وبسؤال المصاب قرر بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفى ذات السياق، أصيب سائقان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع الإسكندرية القاهرة أمام محطة وقود الوطنية بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

بالانتقال و الفحص، تبين انقلاب السيارة رقم "80114 ملاكي بحيرة" قيادة "م .س. م" 30 سنة، سائق ومقيم الفيوم نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة مما أدي إلي اصطدامها بالحاجز الخرسانى.

نجم عن الحادث إصابة كل من، قائد السيارة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأذن اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومرافقه "ر .ج. ا" 32 سنة، سائق بإحدى الشركات ومقيم مشروع إسكان القلعة قسم الخليفة القاهرة مصابا بسحجات متفرقة بالجسم وجرح رضي بالرقبة، وحدثت تلفيات بالمركبة وتم التحفظ عليها.

وبسؤال المصاب الثاني قرر بمضمون ما جاء ونفى الشبهة الجنائية، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 19018 جنح مركز قويسنا لسنة 2018 م .