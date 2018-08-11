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مصرع شاب بعد سقوطه من أعلى منزله بالحوامدية

السبت، 11 أغسطس 2018 08:54 ص
مصرع شاب بعد سقوطه من أعلى منزله بالحوامدية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى شاب مصرعه، عقب سقوطه من أعلى سطح منزله بالحوامدية، وكشفت التحريات أن المتوفى متزوج حديثا، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله بالحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى شاب متزوج حديثا، وأنه سقط من أعلى سطح العقار الذى يقيم به،  مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده فارق على إثرها الحياة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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