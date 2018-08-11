مصدر يمنى: الرئيس هادى يزور الجامعة العربية ويجرى مباحثات ثنائية مع أبو الغيط

كتب مصطفى عنبر

قال مصدر يمنى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، سوف يزور جامعة الدول العربية، وذلك فى إطار زيارته لمصر والتى ستبدأ الإثنين المقبل.

وسيجرى الرئيس منصور هادى مباحثات ثنائية مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حول تطورات الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، والأزمة اليمنية بسكل خاص.

وليس من المعلوم حتى الآن عما إذا كان الرئيس اليمنى سيلقى كلمة أمام المندوبون الدائمون بالجامعة العربية أم لا، إلا أنه سيجتمع مع المندوبون الدائمون أيضا لإجراء مباحثات حول الأوضاع فى المنطقة.

ومنذ سبتمبر 2014 ويواجه الجيش الوطنى اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى، انقلاب جماعة الحوثيون على النظام اليمنى ومحاولاتهم للاستيلاء على السلطة فى اليمن، مما خلف أسوأ الأزمات الإنسانية فى العالم.