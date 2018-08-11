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السبت، 11 أغسطس 2018 08:01 م
خالد صلاح
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مصادر: صندوق الاستثمارات العامة السعودى لم يبد رغبة فى تمويل شراء تسلا

السبت، 11 أغسطس 2018 06:28 م
مصادر: صندوق الاستثمارات العامة السعودى لم يبد رغبة فى تمويل شراء تسلا البورصة السعودية
(رويترز)
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قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى لم يبد رغبة إلى الآن فى تمويل مقترح من الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك لشراء الشركة الأمريكية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فى صفقة بقيمة 72 مليار دولار على الرغم من الاستحواذ على حصة أقلية فى الشركة هذا العام.

وأدهش المستثمر والمهندس (47 عاما) الأسواق المالية يوم الثلاثاء، عندما قال على تويتر إنه يدرس صفقة للاستحواذ على جميع أسهم تسلا الرائدة فى مجال صناعة اللسيارات، والتى طورت أول سيارة سيدان فارهة كهربائية بالكامل فى العالم، وقال أيضا إنه أمن التمويل اللازم للمقترح من دون أن يخوض فى تفاصيل.

ورأى مستثمرون ومحللون صندوق الاستثمارات العامة كشريك تمويل طبيعى، فبعيدا عن استحواذه على حصة تقل قليلا عن 5 % فى تسلا، ضخ صندوق الثروة السيادى عشرات المليارات من الدولارات فى استثمارات التكنولوجيا، بما فى ذلك 45 مليار دولار فى صندوق فيجن التابع لسوفت بنك على مدى 5 سنوات.

 


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