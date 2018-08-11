مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات الضباط.. وتغيير ١٢ رئيس مباحث بالعاصمة

كتب إبراهيم أحمد

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين صفوف ضباط الشرطة ورجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

وشملت الحركة تعيين المقدم محمود إسماعيل رئيسا لمباحث قصر النيل، والمقدم محمد عبد المنعم رئيسا لمباحث قسم شرطة المقطم، والمقدم أسامة عطية رئيسا لمباحث التبين، والمقدم أحمد طارق رئيسا لمباحث المرج، والمقدم محمد أبو العطا رئيسا لمباحث الزيتون، والمقدم حسين خيرى رئيسا لمباحث المطرية، والمقدم كريم البحيرى رئيسا لمباحث الشرابية.



كما شملت الحركة تعيين المقدم هانى الحداد رئيسا لمباحث المعصرة، والمقدم عبد الرزاق عادل رئيسا لمباحث السيارات، والرائد أحمد سعيد رئيسا لمباحث الخليفة، والرائد كريم عز الدين رئيسا لمباحث 15 مايو، والرائد أحمد الجمال رئيسا لمباحث الدرب الأحمر، والمقدم أحمد إبراهيم رئيس لمباحث الزاوية الحمراء.