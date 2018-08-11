محمد أبو العينين يدعو لمؤتمر اقتصادى جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية

كتب هانى الحوتى

تعقد الشعبة العامة للمستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى البرتغالى، بدعوة من رجل الأعمال محمد أبو العينين، اجتماعاً غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة سبل دعم جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة وتحقيق أهداف الدولة فى رفع معدل النمو وخلق الوظائف والارتفاع بمستوى الدخول وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

ويطرح رجل الأعمال محمد أبو العينين، خلال الاجتماع الدعوة لتنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى جديد، شبيه بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، يتم خلاله دعوة كبرى الشركات العالمية لبحث الفرص الاستثمارية بمصر، على أن يخصص خلال المؤتمر جلسات حول وضع رؤية تنفيذية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن دعوته لعقد مؤتمر اقتصادى جديد هدفها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى جميع القطاعات، خاصة فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى سواء مؤشر معدل النمو أو بيئة الأعمال، مضيفا أنه يجب التجهيز جيداً قبل الدعوة للمؤتمر من خلال حشد مجتمع الأعمال المصرى لدعم المؤتمر، وإعداد دراسات جدوى قوية للمشروعات المطروحة، مع تحديد الحوافز والتسهيلات التى سيتم تقديمها لتلك المشروعات.

وجدد أبو العينين، دعوته لضرورة إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتشجيع توطين تلك الصناعات، وتصدير الفائض منها للخارج، مع دعوة الشركات العالمية للاستثمار بها من خلال حوافز وتسهيلات مع العمل على زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، والاهتمام بصناعات المستقبل، وتوطين الصناعات فى مراكز إنتاجية مختلفة فى مصر، وخلق صناعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه أكد المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، مشاركة مجلس إدارة ورؤساء اللجان بالجمعية باجتماع شعبة المستثمرين، لمناقشة حوافز الاستثمار وسبل زيادته والمعوقات التى تواجهه فى الفترة الحالية، مشيرا إلى لقائه عقده منتصف الأسبوع الماضى مع رجل الأعمال محمد أبو العينين للتجهيز لهذا الاجتماع لطرح كافة رؤى وأفكار مجتمع الأعمال والخروج بتوصيات تفيد مصلحة الدولة.

وأضاف المنزلاوى، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش سبل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن أحد المشاكل التى تواجه كبار المستثمرين هى عدم توافر صناعات مغذية صغيرة ومتوسطة ترقى لمستوى الجودة المطلوبة، مؤكدا على أهمية التعاون مع وزير الصناعة الشاب عمرو نصار فى وضع رؤية وخطوات تنفيذية لتشجيع هذا القطاع من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة مجهزة بالتراخيص وتقديم مساعدات فنية ودراسات جدوى وتسويق لتلك المشروعات.

وكانت الشعبة العامة للمستثمرين برئاسة محمد أبو العينين، قد عقدت يوم الثلاثاء الماضى، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل دعم جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة وتحقيق أهداف الدولة فى رفع معدل النمو وخلق الوظائف والارتفاع بمستوى الدخول وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشارت الشعبة، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحسن الكبير الذى شهده مناخ الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية والنتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى أعادت الثقة فى الاقتصاد ووضعت أساس سليم يمكنه من أن يطلق طاقاته الكامنة الهائلة ويستغل موارده، وما أدت اليه من تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية، وكيفية البناء على هذا التحسن لخلق قوة دفع تحقق نقلة نوعية وتضاعف معدلات الاستثمار والتصدير والنمو والتشغيل بما ينقل مصر إلى مكانة أخرى تستحقها.

وأضافت أنه تم أيضا مناقشة كيفية تحسين تنافسية مصر فى سوق الاستثمار العالمى والاستغلال الأمثل لإمكانات مصر والفرص المتاحة وتبنى نموذج جديد للنمو القائم على الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتحسين التنافسية والإنتاجية والتحول إلى الإنتاج من أجل التصدير وإطلاق طاقات التنمية فى المحافظات.