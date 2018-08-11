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محافظ بورسعيد يقرر تشكيل لجنة لحصر المزارع السمكية بغرب المحافظة

السبت، 11 أغسطس 2018 03:07 م
محافظ بورسعيد يقرر تشكيل لجنة لحصر المزارع السمكية بغرب المحافظة اجتماع المحافظ
بورسعيد - السيد فلاح
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لبحث أوضاع المزارع السمكية الموجودة فى المنطقة الممتدة من بوغاز 2 الجميل وحتى غرب الديبة فى إطار الدراسة القائمة لتطوير منطقة غرب بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعمد قرى بورسعيد والثروة السمكية وإدارة المساحة.

وقرر محافظ بورسعيد، تشكيل لجنة برئاسة رئيس حى غرب وعضوية عمداء القرى والمساحة والثروة السمكية و4 عناصر من شباب قرى غرب، لحصر هذه المزارع خلال أسبوع وأحد فقط، كما كلف المحافظ اللجنة بحصر تواجدات الصيد الحر على ساحل البحر بداية من بوغاز الجميل وحتى نهاية الديبة، وبحث أى معوقات تمنع العاملين بالصيد الحر من ممارسة نشاطهم بهذا المجال.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأن هناك اهتماما من الدولة بتطوير منطقة غرب بورسعيد لتواكب حركة التنمية التى تشهدها المنطقة الآن، والتى يجرى العمل بها فى مشروعات سياحية وقومية كبرى بالمنطقة، وكذلك يجرى العمل فى إنشاء محطة لتحلية مياة البحر ومن المنتظر الآنتهاء منها خلال عام ونصف.

وأكد المحافظ أن شركة إينى الإيطالية تساهم فى تطوير المنطقة فى إطار المشاركة المجتمعية وهناك الكثير من المشروعات التى ستقوم الشركة بتنفيذها وعلى رأسها المساهمة فى إنشاء مزارع سمكية على مساحة 300 فدان وستكون مزرعة نموذجية على أحدث النظم تضم العاملين فى هذا المجال من أبناء قرى غرب.

 


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