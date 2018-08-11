محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

الغربية - عادل ضرة

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماعا موسعا بالديوان العام للمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والمحافظة لاصطفاف معدات النظافة وإدراة الأزمات غدًا الأحد أمام استاد طنطا الرياضى، ومناقشة ما تم الوصول إليه فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

حضر الاجتماع اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات الأمنية على مستوى المحافظة ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات.

وأكد محافظ الغربية فى بداية الاجتماع على ضرورة متابعة الصيانة الدورة لمعدات النظافة للتأكد من أنها تعمل بكافة طاقتها، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لإجراء عمليات الصيانة لمعدات النظافة على مستوى المحافظة، كما شدد محافظ الغربية على ضرورة مضاعفة أعداد عمال النظافة طوال أيام العيد لرفع القمامة بصفة دورية.

ووجه محافظ الغربية العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة وداخل المدينة لتقليل الكقافة المرورية بالشوارع، كما أكد على ضرورة توفير التأمين الكامل لكافة الحدائق والمتنزهات والمسطحات المائية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية من التأكد من ضرورة توافر كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة مع تشديد الرقابة على الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى بالمجان لذبح أضاحى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح خارج المجازر، وتشكيل غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وربطها بغرف عمليات فرعية فى كل مركز على مستوى المحافظة.