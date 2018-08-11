video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

السبت، 11 أغسطس 2018 07:33 م
محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك جانب من الاجتماع
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماعا موسعا بالديوان العام للمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والمحافظة لاصطفاف معدات النظافة وإدراة الأزمات غدًا الأحد أمام استاد طنطا الرياضى، ومناقشة ما تم الوصول إليه فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة. 

حضر الاجتماع اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات الأمنية على مستوى المحافظة ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات.

وأكد محافظ الغربية فى بداية الاجتماع على ضرورة متابعة الصيانة الدورة لمعدات النظافة للتأكد من أنها تعمل بكافة طاقتها، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لإجراء عمليات الصيانة لمعدات النظافة على مستوى المحافظة، كما شدد محافظ الغربية على ضرورة مضاعفة أعداد عمال النظافة طوال أيام العيد لرفع القمامة بصفة دورية.

ووجه محافظ الغربية العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة وداخل المدينة لتقليل الكقافة المرورية بالشوارع، كما أكد على ضرورة توفير التأمين الكامل لكافة الحدائق والمتنزهات والمسطحات المائية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية من التأكد من ضرورة توافر كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة مع تشديد الرقابة على الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى بالمجان لذبح أضاحى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح خارج المجازر، وتشكيل غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وربطها بغرف عمليات فرعية فى كل مركز على مستوى المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يخفض تنسيق المرحلة الثانوية إلى 225 درجة إستجابة لأولياء الطلاب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

محافظ الغربيه

عيد الاضحى المبارك




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة