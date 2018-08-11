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كاهن مسطرد: الانتحارى تنكر بزى عامل بشركة مقاولات ويقظة الأمن جعلته يتراجع

السبت، 11 أغسطس 2018 02:30 م
كاهن مسطرد: الانتحارى تنكر بزى عامل بشركة مقاولات ويقظة الأمن جعلته يتراجع القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد
كتبت سارة علام
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كشف القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، تفاصيل انفجار انتحارى على الكوبرى المواجه للكنيسة قبل محاولته التسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء.
 
وقال عبد المسيح بسيط لـ"اليوم السابع"، إن الانتحارى تنكر فى زى عامل بشركة مقاولات، لكن يقظة قوات الأمن المكثفة لتأمين المنشآت الحيوية والمهمة، أجبرته على التراجع مما أسفر عن انفجار الحزام الناسف فيه قبل القبض عليه.
 
 
يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد تشهد احتفالات مولد "العذراء" بداية من يوم 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس ختام المولد ونهاية الاحتفال.
 

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قوات الأمن

مولد العذراء




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